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Царьград

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ФСБ задержала агентов Киева: Все четыре женщины умели и стрелять, и взрывать, и управлять БПЛА

ФСБ задержала агентов Киева: Все четыре женщины умели и стрелять, и взрывать, и управлять БПЛА

Федеральная служба безопасности России задержала агентов Киева в Севастополе, Ростове-на-Дону и Воронеже.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Фотографии, имена, клички??? Морды предъявите.
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19 час.
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