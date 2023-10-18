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Жалобы физически меняют мозг, делают его тревожным и подавленным...

Жалобы физически меняют мозг, делают его тревожным и подавленным...

"Мысль меняет структуру . Я видел, как люди меняли свои мозги с помощью мыслей, что помогало им избавиться от навязчивых идей и травм", — рассказывает Норман Доидж, канадский психиатр и автор "Мозг, который меняет себя сам".

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