У руководства «Юве» конфискованы активы почти на 75 млн евро из-за налоговых махинаций. Адвокаты уверены в невиновности Элканнов

Речь идет о финансовых активах, движимом и недвижимом имуществе. В рамках расследования по делу о «налоговом мошенничестве» и «мошенничестве в ущерб государству» также проходят брат Элканна Лапо, его сестра Джинерва и президент клуба Джанлука Ферреро.