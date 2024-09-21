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У руководства «Юве» конфискованы активы почти на 75 млн евро из-за налоговых махинаций. Адвокаты уверены в невиновности Элканнов

Речь идет о финансовых активах, движимом и недвижимом имуществе. В рамках расследования по делу о «налоговом мошенничестве» и «мошенничестве в ущерб государству» также проходят брат Элканна Лапо, его сестра Джинерва и президент клуба Джанлука Ферреро.

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