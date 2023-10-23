Сформирован новый состав правительства Приморского края

23 октября губернатор Приморья Олег Кожемяко во время еженедельной планерки с руководителями региональных органов власти и главами муниципальных образований озвучил кадровые перестановки в правительстве края, сообщает PRIMPRESS.
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