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Сформирован новый состав правительства Приморского края

Сформирован новый состав правительства Приморского края

23 октября губернатор Приморья Олег Кожемяко во время еженедельной планерки с руководителями региональных органов власти и главами муниципальных образований озвучил кадровые перестановки в правительстве края, сообщает PRIMPRESS.

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