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Аргументы и Факты

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ВАРПЭ: цены на красную икру начали снижаться к Масленице

ВАРПЭ: цены на красную икру начали снижаться к Масленице

Отпускные цены на красную икру на Дальнем Востоке стали значительно снижаться в преддверии праздников, дефицита качественного продукта не предвидится, сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

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