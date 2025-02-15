ВАРПЭ: цены на красную икру начали снижаться к Масленице

Отпускные цены на красную икру на Дальнем Востоке стали значительно снижаться в преддверии праздников, дефицита качественного продукта не предвидится, сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).
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