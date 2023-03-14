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Федоров о том, что ЦСКА отскочил в 7-м матче с «Северсталью»: «Вели 4:2 – и отскочили? Не совсем вяжется. Победили на тоненького – это да»

Сергей Федоров не согласился с тем, что ЦСКА отскочил в седьмом матче с «Северсталью». Московская команда победила «Северсталь» (5:3, 4-3 в серии) в седьмой игре серии первого раунда Кубка Гагарина.

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