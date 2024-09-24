Тимирязевский суд начал рассматривать дело о массовом отравления людей шаурмой

Как сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы, на скамье подсудимых 6 фигурантов — индивидуальный предприниматель, повар, поставщик мясной продукции, а также генеральный директор частной организации-производителя и его заместитель.
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