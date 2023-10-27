ЮЖНЫЙ ФРОНТ: ОЖЕСТОЧЁННЫЕ БОИ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ ДНЕПРА ﻿

Юлия КОВАЛЕНКО Заявление начальника пресс-центра группировки «Днепр». На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 82-й механизированной и 65-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области.