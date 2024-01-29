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«Асахи»: в Японии политик Асо назвал главу МИД Камикаву «новой звездой»

«Асахи»: в Японии политик Асо назвал главу МИД Камикаву «новой звездой»

В Японии политик, заместитель председателя правящей Либерально-демократической партии Таро Асо, известный провокационными заявлениями, назвал министра иностранных дел страны Ёко Камикаву «новой звездой», но не очень красивой «теткой».

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