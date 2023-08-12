Владимир Зеленский: плохой еврей, хороший бандеровец

Балу -

Вот только не надо ничего наговаривать на бедный Израиль и его жителей... Они все воспринимают достаточно адекватно, но адекватность у них односторонняя... В их понимании нацист - это тот, кто убивал евреев... А тот, кто убивает русских - это очень даже приличный человек... Именно поэтому супер-пупер эксперт Яша Кедми с его рассказами о злых бандеровцах прописался на российском телевизоре, а не рассказывает об этих же бандеровцах на израильском ТВ... Там он на хрен никому не нужен...