Понятие «жидобандеровец», символом которого стал экзальтированный украинский олигарх Коломойский, уже не взрывает мозг, хотя по-прежнему непостижимо, как представители народа, пережившего холокост, оказались в одних рядах с потомками тех, кто уничтожил еврейское население Киева в Бабьем яру, а ещё раньше устроил резню во Львове, кому немцы доверили самую кровавую работу.
Владимир Зеленский: плохой еврей, хороший бандеровец
Комментарии
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Балу -
Вот только не надо ничего наговаривать на бедный Израиль и его жителей... Они все воспринимают достаточно адекватно, но адекватность у них односторонняя... В их понимании нацист - это тот, кто убивал евреев... А тот, кто убивает русских - это очень даже приличный человек... Именно поэтому супер-пупер эксперт Яша Кедми с его рассказами о злых бандеровцах прописался на российском телевизоре, а не рассказывает об этих же бандеровцах на израильском ТВ... Там он на хрен никому не нужен...
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17 час.
лина любимцева
Зеленский - жЫдо-бандэровец. Они там на западэнщине - все жЫдо-бандэровцы. Там украинцев нет.
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16 час.
лл
лина любимцева
Это вы правильно подметили...
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16 час.
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