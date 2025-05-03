Медвежий угол
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Медвежий угол

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Какую новую технику впервые покажут на Параде Победы 9 мая

Какую новую технику впервые покажут на Параде Победы 9 мая

В этом году на Парад Победы впервые выведут новые виды российской военной техники, которые прошли успешные испытания в боевых условиях Специальной военной операции.

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Комментарии
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Александр Павлов
Мавзолей &quot;расчехлите&quot;!
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4 час.
ЛБ
Людмила Байкова
Поддерживаю. Расчехлить!!! Требую уже 20 лет. Но власть плюет на таких как я. Так же на возвращение Сталинграда. И Ленинграда из фашисткого названия
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2 час.
Владимир Мациевич
И в дополнение к Параду нужно загрузить на трейлеры подбитую технику Нато и как в 1944 году (когда по Садовому кольцу прогнали всех уродов -фашистов) прогнать у всех посольств недоумков западников в назидании. И обязательно проинформировать об этом действии москвичей и гостей столицы. Это будет уроком для всех, кто хочет воевать с Россией. Победа будет за нами!
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1 час.
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