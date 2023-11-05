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Вечерний Новосибирск

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Школьники из Новосибирска на ВДНХ спели с Шаманом «Я русский»

Школьники из Новосибирска на ВДНХ спели с Шаманом «Я русский»

День народного единства отметили в России 4 ноября. на Выставке достижений народного хозяйства в Москве выступил Всероссийский сводный «Хор Первых», в его составе оказался и представитель Новосибирской области.

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