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Царьград

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Шарий связал покушение на Ильина с переделом рынка Украины

Шарий связал покушение на Ильина с переделом рынка Украины

3 сентября в Киеве на директора клиники «ИГР» Игоря Ильина было совершено нападение. По версии блогера Анатолия Шария, событие связано с попытками перераспределения рынка репродуктивной медицины на Украине.

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