Бомба Дмитрия Медведева

В России появятся новые очень близкие нам регионы Автор: Дмитрий Попов Страхи перемирия в новостях недели Основной страх перед перемирием на Украине здесь у нас заключается в том, что вот Киев, мол, этим воспользуется, залижет раны, проведет перегруппировку, накачается западным оружием и нападет опять.
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