Рябков: посол США Линн Трейси уехала на определенное время из России

Посол США Линн Трейси на определенное время уехала из России, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.«Насколько нам известно, посол Трейси уехала из России на определенное время», — сказал Рябков в эфире Первого канала.
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