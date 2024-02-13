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Царьград

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После разговора с Путиным Такер Карлсон полностью исключил победу Украины над Россией

После разговора с Путиным Такер Карлсон полностью исключил победу Украины над Россией

Американский журналист считает, что Киеву уже не поможет никакое западное оружие.Ставший в мире благодаря интервью с Владимиром Путиным суперзвездой журналист Такер Карлсон сделал новое заявление, касаемое перспектив развития СВО.

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