В дни выборов в Казани пройдут два праздничных фестиваля

В дни выборов депутатов Госдумы России, с 18 по 20 сентября, в Казани пройдут сразу два праздничных фестиваля у центра семьи «Казан»: «Время молодых» и «Время быть вместе».
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