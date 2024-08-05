Камализируй это

Неудачное покушение на Дональда Трампа и его триумфальное выдвижение на республиканском конгрессе в Милуоки создали у многих наблюдателей впечатление, что судьба предвыборной гонки если не решена, то близка к этому.
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