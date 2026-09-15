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Главный секрет — вода? Как огурцы помогают поддерживать здоровье кишечника

Главный секрет — вода? Как огурцы помогают поддерживать здоровье кишечника

Огурцы — один из самых популярных овощей в рационе, особенно в теплое время года. Благодаря высокому содержанию воды, клетчатке и растительным соединениям они могут быть интересны для тех, кто следит за работой пищеварительной системы.

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