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Минздрав: как в новогодние праздники будут работать медучреждения Самарской области

Минздрав: как в новогодние праздники будут работать медучреждения Самарской области

В Минздраве Самарской области рассказали, как в новогодние праздники будут работать медучреждения региона.

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