Ученые назвали продукты, которые отнимают у людей 10 лет жизни

Специалисты отметили, что качество питания оказывает серьезное влияние на продолжительность жизни Профессор питания Бергенского университета Ларс Фаднес назвала два продукта, которые отнимают у людей годы жизни.
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