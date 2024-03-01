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Китай

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Делегация Минобороны КНР принимает участие в совещании органов международного военного сотрудничества стран-членов ШОС в Казахстане

Пекин, 29 февраля /Синьхуа/ -- Делегация Министерства обороны КНР в настоящее время находится в Казахстане, где обсуждает с делегациями остальных стран-членов Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ вопросы обменов и сотрудничества в оборонной сфере на 2024 год.

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