Правильно питайся - здоровья набирайся.

С самого раннего детства у ребенка формируются вкусовые пристрастия и привычки. Именно в младшем возрасте важно сформировать у детей правильное представление о здоровом питании, способствовать пониманию того, что здоровое питание должно являться неотъемлемой частью повседневной жизни.
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