Жонглёр из Удмуртии выступил в Казани накануне саммита БРИКС

Казань. Татарстан. На открытии саммита БРИКС в Казани выступили циркачи из Удмуртии. Как сообщает «Байкал Дейли», Казанский цирк открыл свой 135-й сезон программой с участием артистов Вьетнама, Казахстана, Узбекистана и регионов России — Бурятии, Удмуртии, Якутии и Татарстана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии