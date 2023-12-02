Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Бежавший из России после начала СВО Иван Ургант хочет вернуться: «Дайте мне извиниться»

Бежавший из России после начала СВО Иван Ургант хочет вернуться: «Дайте мне извиниться»

Иван Ургант, когда-то ведущий одной из самых популярных телепередач в России «Вечерний Ургант», столкнулся с серьезными трудностями после публикации поста 24 февраля 2022 года с черным квадратом и словами «страх и боль».

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