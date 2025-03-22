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Депутат Жиленко опроверг слова Зеленского об отсутствии туризма в Крыму

Депутат Жиленко опроверг слова Зеленского об отсутствии туризма в Крыму

В Крыму активно строятся гостиницы, расширяются пляжи, реконструируются набережные, а туристы уже бронируют отдых на предстоящий сезон, рассказал РИА Новости депутат крымского парламента, член комитета по курортам и туризму Виктор Жиленко.

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