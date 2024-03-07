Депутат Госдумы Журавлев призвал признать Аллу Пугачеву иностранным агентом

Татьяна

Давно пора признать Пугачёву иноагентом, она уже охамела окончательно, ненавидит Россию и русских, называя нас холопами и рабами, а уж её супруг окончательно охамел. Нужно поставить ей запрет на заработки тут, пусть теперь её сытно кормит Запад, она сама выбрала этот вариант жизни, вот пусть теперь и хлебает это большой ложкой, но нет же, российская кормовая база манит её, вот и лезет постоянно к нам и её безголосая дочь тоже. Пора поставить им заслон, надоели до чёртиков.