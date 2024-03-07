Певицу Аллу Пугачеву нужно признать иностранным агентом, чтобы она больше не имела возможности получать деньги из РФ.
Депутат Госдумы Журавлев призвал признать Аллу Пугачеву иностранным агентом
Комментарии
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Татьяна
Давно пора признать Пугачёву иноагентом, она уже охамела окончательно, ненавидит Россию и русских, называя нас холопами и рабами, а уж её супруг окончательно охамел. Нужно поставить ей запрет на заработки тут, пусть теперь её сытно кормит Запад, она сама выбрала этот вариант жизни, вот пусть теперь и хлебает это большой ложкой, но нет же, российская кормовая база манит её, вот и лезет постоянно к нам и её безголосая дочь тоже. Пора поставить им заслон, надоели до чёртиков.
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15 час.
Tania Еременко
Да, согласна - давно пора! Она и есть самая главная иноагентка России! Поливает нас грязью, а всю жизнь зарабатывла на нас. Пусь ее кормит любимый Запад, Америкосия и ИзраИль. Бабуля в маразме, как бидон - тоже совсем охамела.
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15 час.
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