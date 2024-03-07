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Депутат Госдумы Журавлев призвал признать Аллу Пугачеву иностранным агентом

Депутат Госдумы Журавлев призвал признать Аллу Пугачеву иностранным агентом

Певицу Аллу Пугачеву нужно признать иностранным агентом, чтобы она больше не имела возможности получать деньги из РФ.

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Комментарии
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Татьяна
Давно пора признать Пугачёву иноагентом, она уже охамела окончательно, ненавидит Россию и русских, называя нас холопами и рабами, а уж её супруг окончательно охамел. Нужно поставить ей запрет на заработки тут, пусть теперь её сытно кормит Запад, она сама выбрала этот вариант жизни, вот пусть теперь и хлебает это большой ложкой, но нет же, российская кормовая база манит её, вот и лезет постоянно к нам и её безголосая дочь тоже. Пора поставить им заслон, надоели до чёртиков.
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15 час.
Tania Еременко
Да, согласна - давно пора!  Она и есть самая главная иноагентка России! Поливает нас грязью,  а всю  жизнь зарабатывла на нас.  Пусь ее кормит любимый Запад, Америкосия и ИзраИль. Бабуля в маразме, как бидон - тоже  совсем охамела.
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15 час.

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