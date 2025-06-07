БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Особенности русского подводного обеда

Особенности русского подводного обеда

Да вот, на волне недавно отмеченного причастными Дня подводника, подумаем сегодня над тем, каково обедалось на подводных лодках.

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