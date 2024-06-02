Певец Шура рассказал, как Маша Распутина своей грудью спасла его от смерти

Исполнитель Шура вспомнил, как чуть не умер из-за удушья, если бы не Маша Распутина Российский певец Шура поделился воспоминаниями о том, как едва не погиб из-за хлопушки с конфетти на дне рождения Маши Распутиной.
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