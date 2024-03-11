Депутаты захотели отменить обязательную сдачу ЕГЭ, потому что в России "ЕГЭ не любят"

Парламентарии надеются, что со временем этот "вредный механизм" будет вообще устранен Группа депутатов от ЛДПР 11 марта внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить обязательную сдачу Единого государственного экзамена и дать право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами, "которые будут сдаваться по образовательным программам основного общего и среднего общего образования".