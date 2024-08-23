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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Наблюдаю очень опасную, но в то же время закономерную тенденцию...

Наблюдаю очень опасную, но в то же время закономерную тенденцию...

Но сначала предисловие. Напомню, что у нас из беглых украинствующих мигрантов, навальнистов, нацистов, оппозиционеров, просто беспринципной гопоты и шпаны собралась тусовка.

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Комментарии
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sergey borisov
апти мужик
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9 час.
Алатырка
Все замечательно. Апти до последнего момента уважала, пока он не начал гнать на русскую общину защищая пришлых единоверцев. Если б лично не видела работу русской общины-яб еще усомнилась. А тут-Апти-хоть и прямой мужик не устоял, или попросили , он обычно в такие вещи не вписывался. Свежий пример-чеченец-россгвардеец на видео обносит в захваченной курской области магазин сотовых. Есть его фамилия, имя звание-где реакция? Или своим все-чужим закон?
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6 час.
Ринат Ахметуллин
ЦИПсошный чмошник тычет свой чёрный палец, козлина.
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