Но сначала предисловие. Напомню, что у нас из беглых украинствующих мигрантов, навальнистов, нацистов, оппозиционеров, просто беспринципной гопоты и шпаны собралась тусовка.
Наблюдаю очень опасную, но в то же время закономерную тенденцию...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
sergey borisov
апти мужик
Ответить
9 час.
Алатырка
Все замечательно. Апти до последнего момента уважала, пока он не начал гнать на русскую общину защищая пришлых единоверцев. Если б лично не видела работу русской общины-яб еще усомнилась. А тут-Апти-хоть и прямой мужик не устоял, или попросили , он обычно в такие вещи не вписывался. Свежий пример-чеченец-россгвардеец на видео обносит в захваченной курской области магазин сотовых. Есть его фамилия, имя звание-где реакция? Или своим все-чужим закон?
Ответить
6 час.
Ринат Ахметуллин
ЦИПсошный чмошник тычет свой чёрный палец, козлина.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии