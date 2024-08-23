Наблюдаю очень опасную, но в то же время закономерную тенденцию...

Алатырка

Все замечательно. Апти до последнего момента уважала, пока он не начал гнать на русскую общину защищая пришлых единоверцев. Если б лично не видела работу русской общины-яб еще усомнилась. А тут-Апти-хоть и прямой мужик не устоял, или попросили , он обычно в такие вещи не вписывался. Свежий пример-чеченец-россгвардеец на видео обносит в захваченной курской области магазин сотовых. Есть его фамилия, имя звание-где реакция? Или своим все-чужим закон?