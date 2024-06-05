Высший класс пожарной опасности объявили в лесах Архангельской области

Сразу в нескольких округах Архангельской области действует высший класс пожарной опасности.Как сообщают в официальном телеграмм-канале ГУ МЧС России по Архангельской области, сразу в нескольких округах региона был установлен максимальный класс пожарной опасности.
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