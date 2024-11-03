Вильфанд: C 5 ноября 85% территории России будет покрыто снегом

С 5 ноября по меньшей мере 85% территории России накроет снегом, однако затем это процентное соотношение станет варьироваться, что характерно для предзимья, заявил ТАСС 3 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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