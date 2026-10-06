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Газета.ру

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Топор из фильма Кубрика "Сияние" продадут за 5,6 млн рублей

Топор из фильма Кубрика "Сияние" продадут за 5,6 млн рублей

Легендарный топор из фильма Стэнли Кубрика «Сияние» (1980) выставили на аукцион. Об этом сообщает The Guardian.

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