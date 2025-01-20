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Это провал. Приморье оказалось в числе аутсайдеров по зарплатам среди регионов ДФО

Это провал. Приморье оказалось в числе аутсайдеров по зарплатам среди регионов ДФО

Приморский край показал один из худших результатов среди регионов Дальнего Востока по размеру среднемесячных номинальных зарплат за октябрь 2024 года, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные, приведенные в докладе Росстата о социально-экономическом положении в стране.

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