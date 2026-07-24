Эксперт разъяснила, можно ли взять ежегодный отпуск на 28 дней подряд

Если 28 дней уже заложены в утвержденный график отпусков, работодатель не вправе в одностороннем порядке разбить этот период Россияне имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск, который может составлять 28 календарных дней подряд.
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