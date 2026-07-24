Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

239 подписчиков

Эксперт разъяснила, можно ли взять ежегодный отпуск на 28 дней подряд

Эксперт разъяснила, можно ли взять ежегодный отпуск на 28 дней подряд

Если 28 дней уже заложены в утвержденный график отпусков, работодатель не вправе в одностороннем порядке разбить этот период Россияне имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск, который может составлять 28 календарных дней подряд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии