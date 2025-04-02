"Золотое Яблоко" лидирует на российском рынке бьюти-ритейла 2024 года

По информации Федеральной налоговой службы, к концу 2024 года сеть омниканальных магазинов товаров для красоты "Золотое Яблоко" заняла первое место среди крупных российских ритейлеров по выручке и темпам роста.
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