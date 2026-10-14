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ФедералПресс

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«Цены сильно снизятся»: Трамп связывает будущее дизеля с российскими поставками

«Цены сильно снизятся»: Трамп связывает будущее дизеля с российскими поставками

МОСКВА, 14 октября, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп назвал российские поставки дизеля важным рычагом для стабилизации мировых цен на топливо.

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