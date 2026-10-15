В Камешково перед судом предстанет 33-летний местный житель, который в июле в квартире на улице Смурова ударил хозяина кулаком по лицу и похитил телефон, пневматический пистолет и шуруповерт на общую сумму 19 тысяч рублей.
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