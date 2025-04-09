«Коперник»: мартовский прирост льда в Арктике был самым низким за 47 лет

Ученые в марте 2025 года зафиксировали рекордно низкую площадь льда в Арктике. Прирост покрова оказался самым низким за 47 лет, сообщили в Европейской службе по наблюдению за изменениями климата «Коперник».
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