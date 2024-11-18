«Может нам стоит ударить первыми»: Франция и Британия вслед за США разрешили ВСУ бить вглубь России

Не только США, теперь еще Франция и Великобритания разрешили Украине использовать свои дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow соответственно для нанесения ударов вглубь России, сообщает французское здание Le Figaro.
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