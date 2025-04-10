Axios узнал о начале кампании по отстранению Маска от правительственной работы

Группа из 77 демократов палаты представителей США начинает скоординированную кампанию с целью до 30 мая добиться отстранения главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска из администрации американского президента Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии