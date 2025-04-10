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Axios узнал о начале кампании по отстранению Маска от правительственной работы

Axios узнал о начале кампании по отстранению Маска от правительственной работы

Группа из 77 демократов палаты представителей США начинает скоординированную кампанию с целью до 30 мая добиться отстранения главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска из администрации американского президента Дональда Трампа.

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