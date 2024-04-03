(а штанишки то не порвутся?) Тихоокеанское командование США наехало на Китай, что если какие-либо филиппинские офицеры и солдаты будут убиты в конфликте между Китаем и Филиппинами, США немедленно активируют статью 5 «Договора о взаимной обороне США и Филиппин» и вмешаются в конфликт.
Широко шагая по всему миру
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Так же как юля с косой шантажировала европу....ущербная нация....
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3 час.
Сергей Андросов
Слетать на марс и поужинать- наиболее вероятная хотелка из всего этого мусора
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3 час.
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