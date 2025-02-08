Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг оценил задержание полицией десятилетнего фаната из-за брошенной кепки во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского «Ак Барса».
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