Астраханская область продолжает оставаться в числе регионов с самым малым объемом промотходов

Но свою «ложку дегтя» в антирекордные миллионы тонн производственного мусора мы поднесли. Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росприроднадзора вычислила: в 2023 году российские предприятия сгенерировали антирекордные 9,3 млрд тонн отходов - это на 3% (или на 262 млн тонн) больше, чем в 2022-ом.
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