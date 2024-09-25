Астраханская область продолжает оставаться в числе регионов с самым малым объемом промотходов

Но свою «ложку дегтя» в антирекордные миллионы тонн производственного мусора мы поднесли. Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росприроднадзора вычислила: в 2023 году российские предприятия сгенерировали антирекордные 9,3 млрд тонн отходов - это на 3% (или на 262 млн тонн) больше, чем в 2022-ом.