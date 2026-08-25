«Гангстерленд»: всё, что известно о втором сезоне

После финала первого сезона «Гангстерленда» осталось немало вопросов: кто действительно контролирует криминальную империю Харриганов, смогут ли родственники сохранить союз и, главное, выжил ли Гарри после нападения жены? Ура, ответы постепенно появляются — трейлер второго сезона уже подтвердил судьбу героя Тома Харди и намекнул на новую войну, которая ждёт семью.