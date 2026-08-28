Очевидцы вытащили водителя из машины после аварии в РТ за минуты до возгорания

На трассе в Татарстане очевидцы за миг до возгорания вытащили водителя из машины после аварии. Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, ДТП произошло сегодня в 12:00 на платной трассе Алексеевское-Альметьевск.
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