Рубль превысил отметку в 101 за доллар. Аналитики не исключают уход в район 115-120

Доллар признался, что чувствует себя на все 100. В этот понедельник, 14 августа, произошло событие, которого давно с опасениями ожидали россияне – рубль превысил отметку в 100 за американский доллар, который прибавил 1% лишь за четыре часа торгов.
Доллар признался, что чувствует себя на все 100. В этот понедельник, 14 августа, произошло событие, которого давно с опасениями ожидали россияне – рубль превысил отметку в 100 за американский доллар, который прибавил 1% лишь за четыре часа торгов.
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