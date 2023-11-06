БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Экзамен для Маугли: государство готово признать детей мигрантов родными?

Экзамен для Маугли: государство готово признать детей мигрантов родными?

Психолог Дамиан Синайский объяснил, чем чревато создание «языковых анклавов» в России Павел Еськов Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС Материал комментируют: Дамиан Синайский Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова высказала мнение, что для детей мигрантов в России необходимо ввести языковой тест перед поступлением в детсады и школы.

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Комментарии
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Ольга
Всех на хрен в аулы, пусть сначала выучат русский, а потом посмотрим! А обучать их бесплатно за наши кровные с какого перепугу?
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2 д.
Алатырка
Своими детьми пусть занимаются сами у себя дома - нам своими заниматься надо. Сколько орали - русские домой. Все! Отвалите!!!!! Не лезьте к нам со своими кишлаками.
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2 д.
МИ
Михаил Игнатов
Надо платить гражданам России приличную зарплату и тогда никакие мигранты нам будут не нужны!
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2 д.

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