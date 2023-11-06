Экзамен для Маугли: государство готово признать детей мигрантов родными?

Ольга Всех на хрен в аулы, пусть сначала выучат русский, а потом посмотрим! А обучать их бесплатно за наши кровные с какого перепугу?

Алатырка Своими детьми пусть занимаются сами у себя дома - нам своими заниматься надо. Сколько орали - русские домой. Все! Отвалите!!!!! Не лезьте к нам со своими кишлаками.