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Американцы считают, что конфликт в Газе втянет мир в масштабную войну

Американцы считают, что конфликт в Газе втянет мир в масштабную войну

Согласно данным опроса, проведённого 2 октября исследовательской компанией YouGov America, более 70% американцев выразили мнение, что конфликт между Израилем и палестинским движением «ХАМАС» может привести к более масштабной войне на Ближнем Востоке с привлечением других стран.

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